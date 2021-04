Duitse regering begint met wijziging wet voor strenge lockdown

De Duitse bondskanselier Angela Merkel en haar kabinet beginnen dinsdag naar verwachting aan een wetswijziging om daarmee buiten de deelstaten om zelf lockdowns te kunnen opleggen. Merkel houdt federaal ingrijpen bij de bestrijding van het coronavirus voor noodzakelijk, omdat de deelstaten telkens minder streng willen optreden dan zijzelf nodig acht. De maatregelen waartoe wel in gezamenlijk overleg was besloten, worden bovendien vaak halfslachtig of niet regionaal uitgevoerd.

Een aantal deelstaten is fel tegenstander van de plannen van Merkels kabinet, maar de Bondsdag zal waarschijnlijk akkoord gaan zodra het wetsvoorstel er ligt. Merkel zou dan bijvoorbeeld uitgaansverboden en contactbeperkingen kunnen afkondigen en scholen kunnen sluiten als er ergens veel nieuwe besmettingen worden vastgesteld. Duitsland worstelt met de derde golf van het virus en de regering vreest dat het uit de hand gaat lopen.

Merkel wil al heel lang een nationale aanpak en ergert zich aan de deelstaten die momenteel grote zeggenschap hebben over het beleid. Saarland bijvoorbeeld heeft een passage over ‘proeven met versoepelingen’ uit een akkoord met Merkel en de andere deelstaten zo uitgelegd dat recent de belangrijkste lockdownmaatregelen zijn afgeschaft.

Eerder is tussen Merkel en de deelstaatpremiers afgesproken dat de ingezette versoepelingen zouden worden teruggedraaid als er per 100.000 inwoners meer dan honderd nieuwe besmettingen per week worden vastgesteld, maar die afspraak wordt lang niet overal nagekomen. Merkel wil met de wetswijziging bereiken dat ze dan zelf ‘aan de noodrem kan trekken’ en de bevolking beperkingen opleggen uit naam van de volksgezondheid. De machtsgreep van Merkel is omstreden door deelstaatpremiers die vinden dat het onverstandig is midden in een crisis de spelregels te veranderen. En veel critici van Merkel wijzen erop dat uitgaansverboden, zoals voorgesteld van 21.00 uur tot 05.00 uur, flagrant in strijd zijn met de grondwet.