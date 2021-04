Frans nutsbedrijf Veolia sluit fusiedeal met Suez

Veolia had al een belang van bijna 30 procent in Suez. Dat belang werd vorig jaar overgekocht van het Franse energiebedrijf Engie. Nu neemt Veolia ook de rest van de aandelen Suez over voor een prijs van 20,50 euro per aandeel. Daarmee wordt heel Suez gewaardeerd op ongeveer 13 miljard euro. Veolia wist Suez over de streep te trekken door het overnamebod te verhogen en toezeggingen te doen op personeelsgebied. Eerder sprak Suez nog van een vijandelijk bod door Veolia.

Op de beurs in Parijs steeg het aandeel Suez maandag met bijna 8 procent tot 19,86 euro. De koers van Veolia klom meer dan 6 procent.

Wereldspeler

Veolia wil door de overname van zijn concurrent uitgroeien tot wereldspeler bij onder meer waterzuivering en afvalverwerking. De jaaromzet van het fusiebedrijf bedraagt ongeveer 37 miljard euro. Een deel van Suez, met een omzet van 7 miljard euro per jaar, zal als nieuw bedrijfsonderdeel verder gaan, in handen van verschillende Franse aandeelhouders en investeringsmaatschappijen.

De partijen willen op 14 mei een definitieve fusiedeal tekenen. De transactie zal wel moeten worden goedgekeurd door toezichthouders in verschillende landen.