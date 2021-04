Afgezette leider Myanmar wil advocaten spreken

De bij een militaire staatsgreep afgezette leider van Myanmar, Aung San Suu Kyi, heeft in een korte rechtszitting gevraagd om haar advocaten persoonlijk te kunnen spreken. Ze is gevangen gezet en de nieuwe machthebbers hebben een reeks beschuldigingen tegen haar aangevoerd. Maandag kwam daar weer eentje bij die net als eerdere verwijten te maken heeft met de coronamaatregelen. De volgende zitting is 26 april.

De militairen die het land sinds 1962 ongeveer vijftig jaar lang hebben overheerst en tien jaar terug de teugels lieten vieren, hebben 1 februari de macht gegrepen uit handen van Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi. Die won in 2015 met een overweldigende meerderheid de vrije verkiezingen. Ze behaalde in november een nog grotere overwinning in de stembusgang tot ergernis van de militairen. Die zeggen dat er fraude is gepleegd en er binnen twee jaar nieuwe verkiezingen zouden moeten worden gehouden. Ze slaan de massale en aanhoudende protesten tegen de coup bloedig neer. Daarbij zijn al zeker zevenhonderd doden gevallen.