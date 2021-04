Iran beschuldigt Israël van sabotage nucleaire installatie

Iran houdt aartsrivaal Israël verantwoordelijk voor sabotage van de nucleaire installatie Natanz. De Iraanse autoriteiten hebben wraak gezworen, bericht de staatstelevisie. Het land heeft ook een verdachte op het oog. De persoon die de stroomstoring heeft veroorzaakt is geïdentificeerd, volgens plaatselijke media, maar wie dat zou zijn en waar die zich zou bevinden is niet bekendgemaakt.

Iran had het incident in Natanz eerder omschreven als nucleair terrorisme. In de installatie wordt uranium verrijkt. Er bestaat nog onduidelijkheid over wat er precies is voorgevallen, maar volgens bronnen van de Amerikaanse krant The New York Times heeft een explosie er grote schade aangericht. Het zou volgens die ingewijden negen maanden kunnen duren voordat de productie kan worden hervat.

Israëlische media hebben op basis van anonieme bronnen bericht dat inlichtingendienst Mossad de installatie in Natanz heeft gesaboteerd. De Israëlische autoriteiten hebben dat niet bevestigd, maar Iran twijfelt er niet aan dat Jeruzalem achter het incident zit.

Herstel van het atoomakkoord

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif wees maandag met een beschuldigende vinger naar de ‘zionisten”, waarmee hij doelde op de Israëliërs. Die wilden volgens de minister ‘wraak nemen’ omdat zijn land vooruitgang heeft geboekt bij pogingen internationale sancties van tafel te krijgen.

Iran voert topoverleg met grote landen over het herstel van de atoomakkoord uit 2015. Toen was afgesproken dat de Iraniërs hun nucleaire programma aan banden zouden leggen in ruil voor het opheffen van sancties. De Amerikaanse president Donald Trump trok zijn land later terug uit die deal en legde weer strafmaatregelen op. Iran begon de afspraken uit de nucleaire deal vervolgens ook te schenden.

De nieuwe Amerikaanse president Joe Biden wil breken met de koers van zijn voorganger en de nucleaire deal nieuw leven inblazen. Het is onduidelijk of de Amerikanen waren geïnformeerd over de vermeende sabotage-actie in Natanz.