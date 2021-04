Beleggers kijken uit naar cijferseizoen, AEX daalt licht

Beleggers op de Amsterdamse beurs deden het maandag rustig aan in afwachting van de start van het kwartaalcijferseizoen. De week begon nog rustig, maar op dinsdag opent maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, de eigenaar van Thuisbezorgd.nl, de boeken. Woensdag geven de grote Amerikaanse banken Goldman Sachs, JPMorgan Chase en Wells Fargo inzicht in de stand van zaken. De verwachtingen over de bedrijfsresultaten zijn hooggespannen nu veel beursgraadmeters op recordhoogtes staan.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent in de min op 712,09 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 1038,48 punten. De graadmeters in Parijs en Londen verloren tot 0,5 procent. De DAX in Frankfurt bleef vlak. Duitsland is de grens gepasseerd van 3 miljoen coronabesmettingen. Het Duitse gezondheidsinstituut RKI noemde de coronasituatie in het land zondag al ‘zeer, zeer ernstig”. Volgens bronnen is bondskanselier Angela Merkel voorstander van nieuwe maatregelen om de verspreiding van het virus af te remmen.

Randstad

Uitzender Randstad kampte met een adviesverlaging door JPMorgan en was de grootste daler in de AEX, met een verlies van 1,9 procent. Dataleverancier Wolters Kluwer en speciaalchemiebedrijf DSM stonden bovenaan met winsten van 1 procent.

GrandVision (plus 0,9 procent) ging aan kop in de MidKap. De eigenaar van optiekketen Pearle gaat het onderdeel Rotter y Kraus in Chili verkopen om van de mededingingsautoriteit van het land goedkeuring te krijgen voor de fusie met EssilorLuxottica. Volgens het Frans-Italiaanse brillenconcern is er alleen in Turkije nog geen goedkeuring voor de overname van GrandVision. De relatie tussen de koper en verkoper is sinds de uitbraak van de coronapandemie echter bekoeld, waardoor het nog niet zeker is hoe de deal precies zal aflopen. EssilorLuxottica wijst daarbij op de lopende geschillen tussen de twee partijen.

Suez

In Parijs dikte Suez 6,7 procent aan tot 19,71 euro per aandeel. Het Franse nutsbedrijf Veolia (plus 6 procent) heeft een akkoord bereikt om zijn branchegenoot over te nemen. Bij de deal betaalt Veolia 20,50 euro per aandeel voor Suez. In Londen daalde AstraZeneca 0,1 procent. De Brits-Zweedse farmaceut heeft nog steeds niet gereageerd op klachten uit Brussel over problemen bij de leveringen van coronavaccins. Het concern had tot enkele dagen geleden de tijd om te reageren, maar miste de deadline.

De euro was 1,1884 dollar waard, tegen 1,1887 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,5 procent tot 59 dollar. Brentolie kostte ook 0,5 procent minder, op 62,63 dollar per vat.