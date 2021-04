Duitsland passeert grens van 3 miljoen coronabesmettingen

Het Duitse gezondheidsinstituut had de coronasituatie in Duitsland zondag nog "zeer, zeer ernstig" genoemd. Bronnen binnen regeringspartij CDU zeggen dat bondskanselier Angela Merkel een voorstander is van nieuwe, landelijke maatregelen om de verspreiding van het virus af te remmen. Merkel heeft volgens de ingewijden gesproken over een "brug naar meer normaliteit". Ze voegde toe dat sprake zou moeten zijn van een "korte brug".

Premier Armin Laschet van Noordrijn-Westfalen had eerder ook al een "bruglockdown" voorgesteld. De partijgenoot van Merkel vindt dat met strengere maatregelen de periode overbrugd moet worden tot meer mensen zijn ingeënt tegen het virus.

Duitsland telt bijna 84 miljoen inwoners. Het land heeft inmiddels in totaal 3.011.513 coronagevallen gemeld, waarvan er bijna 2,7 miljoen alweer zijn genezen. Het officiële dodental door de pandemie staat op 78.452. Er is al sinds eind vorig jaar een lockdown van kracht.