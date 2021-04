Webwinkel Alibaba stijgt in Hongkong ondanks recordboete

Het aandeel Alibaba behoorde maandag tot de sterkste stijgers op de beurs in Hongkong. China legde het webwinkelconcern van techmiljardair Jack Ma afgelopen weekend een recordboete van omgerekend 2,3 miljard euro op voor monopoliepraktijken. Beleggers hielden er echter al rekening mee dat Alibaba een flinke boete zou krijgen en reageerden opgelucht dat de kwestie nu eindelijk achter de rug is. De Aziatische aandelenmarkten lieten overwegend verliezen zien in afwachting van de start van het kwartaalcijferseizoen.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1 procent in de min. Alibaba dikte bijna 8 procent aan. Naast de miljardenboete moet het concern ook een aantal maatregelen nemen om eerlijke concurrentie te waarborgen, de rechten van consumenten te respecteren en bedrijven te beschermen die gebruikmaken van Alibaba’s platforms. Het bedrijf liet weten de boete te accepteren. Bestuursvoorzitter Daniel Zhang van Alibaba verklaarde dat de maatregelen naar verwachting geen grote impact zullen hebben op het bedrijf. De Chinese overheid is al enige tijd bezig om harder op te treden tegen grote concerns die veel macht in handen hebben.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde 0,8 procent lager op 29.538,73 punten. Robotmaker Yaskawa Electric zakte bijna 7 procent na tegenvallende kwartaalcijfers. Ook de winstvooruitzichten van het bedrijf voldeden niet aan de hooggespannen verwachtingen van beleggers. Supermarktconcern Aeon werd 4 procent lager gezet na teleurstellende resultaten. Toshiba klom 6,5 procent. Volgens zakenkrant Nikkei hebben Japan Investment Corp en Development Bank of Japan zich aangesloten bij het overnamebod van 20 miljard dollar van investeerder CVC op Toshiba.

De Kospi in Seoul daalde een fractie. LG Chem en SK Innovation stegen 0,5 en 12 procent. De twee Zuid-Koreaanse fabrikanten van accu’s voor elektrische auto’s hebben met een schikking van 1,5 miljard euro een slepend conflict bijgelegd. LG Chem beschuldigde SK Innovation van diefstal van bedrijfsgeheimen. De Amerikaanse regering maande de twee bedrijven al om hun ruzie bij te leggen omdat de ambities voor de elektrificatie van het Amerikaanse wagenpark in gevaar werden gebracht. Ook Ford en Volkswagen gaven aan dat hun productie van elektrische auto’s vertraging oploopt zonder accu’s van SK Innovation.