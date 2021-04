Fed-baas vreest cyberaanval meer dan nieuwe crisis

Federal Reserve-president Jerome Powell denkt dat een cyberaanval op grote schaal een groter risico is voor de Amerikaanse economie dan een nieuwe crisis zoals die in 2008. De kans op zo’n crisis, waarbij de overheid banken moet redden, noemde de centrale bankier in een interview met actualiteitenprogramma 60 Minutes ‘zeer, zeer klein”.

De Amerikaanse koepel van centrale banken ziet een grootschalige cyberaanval als een veel groter risico. ‘De wereld verandert en de risico’s veranderen mee”, aldus Powell. Volgens hem worden de zorgen van de Fed gedeeld door meerdere overheden en bedrijven, met name in de financiële sector. Volgens Powell zijn het juist banken en dergelijke die ook het meest investeren om hacks en andere aanvallen tegen te gaan.

Het risico op een cyberaanval reikt verder dan alleen een hack bij banken. Volgens Powell houdt de Fed met verschillende scenario’s rekening waarbij banken niet direct doelwit zijn, maar wel last hebben van een cyberaanval. Zo kan een grote betalingsdienstverlener getroffen worden waardoor het hele betalingssysteem plat komt te liggen.

Eigen digitale munteenheid

In het interview gaf Powell ook zijn mening over de mogelijke creatie van een eigen digitale munteenheid door de centrale bank, een soort crypto-dollar. China deed dat vorige maand al. De Fed is ook met die ontwikkeling bezig, maar onderzoekt ook nog hoe dat zou gaan werken. ‘We vinden dat het onze plicht is om het volledig te begrijpen. Hoe zou het werken? Welke functies moet het hebben?’

Een beslissing over een eigen virtuele munt komt dan ook pas als de Fed echt begrijpt wat de gevolgen van zo’n introductie zouden zijn. ‘De dollar is de reservemunt van de wereld en is zo belangrijk”, verklaarde Powell. ‘We hoeven niet de eersten te zijn. We willen het goed doen.’