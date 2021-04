Alibaba weet niets van extra onderzoek door Chinese autoriteiten

Afgezien van onderzoeken naar fusies, overnames en strategische investeringen in de techsector als geheel, is Alibaba niet op de hoogte van andere onderzoeken door de State Administration for Market Regulation, maakten leidinggevenden van het bedrijf bekend. Daarbij beloofde de onderneming zich in de toekomst te concentreren op het leveren van betere diensten voor klanten en handelaren en tegelijkertijd te voldoen aan de regels van de toezichthouders.

Vicevoorzitter Joseph Tsai zei blij te zijn dat de zaak achter de rug is. Hij benadrukte ook de belangrijke rol die grote techbedrijven hebben voor de economische groei.

Eerlijke concurrentie

China besloot tot de boete na afronding van een onderzoek dat in december was ingesteld. De boete is gelijk aan 4 procent van Alibaba’s binnenlandse verkoop in 2019. Daarmee komt Alibaba nog redelijk goed weg, omdat de Chinese wet een maximum toestaat van 10 procent.

Alibaba moet verder ook een aantal maatregelen nemen om onder meer eerlijke concurrentie te waarborgen, de rechten van consumenten te respecteren en bedrijven te beschermen die gebruikmaken van Alibaba’s platforms.

De Chinese autoriteiten zijn al langer bezig met het aanscherpen van het toezicht op bedrijven zoals Alibaba. De Chinese overheid heeft besloten om harder op te treden tegen grote concerns die veel macht in handen hebben, en tot voor kort nog maar aan weinig regels gebonden waren.