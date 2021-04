Conservatieve bankier Lasso wint presidentsverkiezingen Ecuador

Lasso krijgt nadat 97 procent van de stemmen is geteld 52,5 procent van de stemmen, tegenover 47,5 voor Arauz. Laatstgenoemde claimde eerder op de dag nog de overwinning op basis van een exitpoll waaruit zou blijken dat hij 1,6 procent meer stemmen had behaald. ‘We hebben een exitpoll en we hebben gewonnen”, zei hij. Later op de dag gaf hij toch zijn verlies toe, hoewel hij zei dat hij had verwacht te winnen.

Arauz was tijdens de eerste stemronde op 7 februari de duidelijke favoriet van de stemgerechtigden in het Zuid-Amerikaanse land. Hij kreeg toen 32,72 procent achter zich. Lasso kwam volgens de officiële uitslag van de eerste ronde uit op 19,74 procent. De huidige president Lenín Moreno stelde zich niet opnieuw kandidaat, nadat zijn populariteit enorm was afgenomen sinds zijn aantreden in 2017.

Lasso heeft zichzelf inmiddels tot toekomstig president uitgeroepen. Hij zei de ‘uitdaging’ om Ecuador te veranderen, te accepteren. Ecuador bevindt zich in een zware economische crisis die is verergerd door de coronapandemie.