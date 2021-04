Veilig Verkeer Nederland: breng kinderen met de fiets naar school

Woensdag begint de campagne Meedoen is makkelijk om mensen bewust te maken van het gemak waarmee kinderen fietsend of lopend naar school kunnen worden gebracht.

VVN meldt op basis van een peiling dat de meeste Nederlanders graag willen dat het verkeer rond scholen veiliger wordt gemaakt. Als kinderen op de fiets of lopend naar school gaan, scheelt dat al een hoop autoverkeer, denkt de organisatie. Volgens VVN woont 80 procent van de Nederlandse kinderen binnen 3 kilometer van school en is fietsen of lopen dus een goede mogelijkheid. Daarnaast worden andere weggebruikers gevraagd om zones rond scholen te mijden indien mogelijk.

Nederlanders willen volgens het onderzoek van VVN sowieso dat het verkeer veiliger wordt, niet alleen rond de scholen. Een optie die de verkeersveiligheidsorganisatie aandraagt is vaker de auto te laten staan. De meeste onveilige situaties worden veroorzaakt door auto’s.