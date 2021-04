Nomadland grote winnaar Britse filmprijzen BAFTA’s

Nomadland is de grote winnaar geworden bij de 74e uitreiking van de BAFTA's, de belangrijkste Britse filmprijzen. Het drama won vier prijzen waaronder die van beste film en beste regie (Chloé Zhao). Hoofdrolspeelster Frances McDormand werd uitgeroepen tot beste actrice.

Nomadland, die favoriet was met zeven nominaties, gaat over een vrouw die weduwe en werkloos is geworden en besluit met een busje door de Verenigde Staten te trekken. Onderweg bouwt ze een band op met andere 'nomaden'. Naast McDormand en acteur David Strathairn worden de meeste andere rollen gespeeld door mensen uit de echte reizigersgemeenschap.

Andere films die zondag meerdere keren in de prijzen vielen waren The Father, Soul en Promising Young Woman. De drie titels wonnen allemaal tweemaal. Zaterdag werden al winnaars in acht kleinere categorieën aangekondigd. Toen kreeg Ma Rainey's Black Bottom ook twee prijzen.

Soul

The Father won onder meer dankzij hoofdrolspeler Anthony Hopkins, die de BAFTA voor beste acteur kreeg. De Disneyfilm Soul won naast de award voor beste animatie ook in de categorie beste filmmuziek.

De Bosnische film Quo Vadis, Aida?, waarin enkele Nederlandse acteurs spelen, greep ondanks twee nominaties naast de prijzen. Druk, een Deense tragikomedie waaraan het Nederlandse productiebedrijf Topkapi Films meewerkte, ging wel met een award naar huis. De film won in de categorie beste niet-Engelstalige film.