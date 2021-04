Elizabeth voelt ‘enorme leegte’ na dood echtgenoot Philip

Ook op de derde dag van nationale rouw komen veel Britten naar de koninklijke paleizen om bloemen te leggen. Kerkelijke leiders en politici betuigden steun aan de 94-jarige weduwe Elizabeth, ‘s werelds oudste en langstzittende monarch.

Kerkdiensten in het Verenigd Koninkrijk werden opgedragen aan prins Philip. De aartsbisschop van Canterbury, de hoogste Anglicaanse geestelijke, ging voor in een gebed voor degenen voor wie de dood van Philip ‘een groot gat in hun levens’ heeft gemaakt.

Nimrod

In de kathedraal van Canterbury werd het muziekstuk Nimrod van componist Edward Elgar gespeeld, een stuk dat vaak te horen is bij Britse uitvaartdiensten en jaarlijks wordt gespeeld tijdens de Britse dodenherdenking.

Oud-premier John Major zei dat hij hoopt dat koningin Elizabeth de tijd en de ruimte krijgt die zij nodig heeft om te rouwen om het verlies van Philip, die 73 jaar lang nauwelijks van haar zijde week. ‘Ik hoop dat ze een beetje de ruimte krijgt, en een beetje de vrijheid om te rouwen zoals iedereen zou doen na het verlies van een echtgenoot”, zei Major in een interview met de BBC. ‘Hij was de persoon die er altijd voor haar was. Hij was degene die ze in vertrouwen kon nemen”, aldus de ex-regeringsleider.

Voorbeeld

Prinses Anne reageerde ook op de dood van haar vader. ‘Je weet dat het gaat gebeuren maar je bent er eigenlijk nooit klaar voor”, zegt ze in een verklaring die door Buckingham Palace is verspreid.

‘Mijn vader was mijn leraar, supporter en mijn criticus, maar vooral een voorbeeld om alles uit het leven te halen en je dienstbaar op te stellen. Zijn vermogen om ieder persoon als een individu te behandelen kwam terug in alle organisaties waarbij hij betrokken was.’

De 70-jarige Anne nam verschillende taken van Philip over toen hij in 2017 met pensioen ging. ‘Ik beschouw het als een eer en een voorrecht om gevraagd te zijn in zijn voetsporen te treden en het was een genoegen om hem op de hoogte te houden van alle activiteiten. Ik weet hoeveel hij voor hen betekende, niet alleen in het Verenigd Koninkrijk maar ook in het Gemenebest en de rest van de wereld. We zullen hem missen, maar hij laat een erfenis achter die ons allen kan inspireren.’