Veel belangstelling voor onderdelen failliete D-reizen

Er is veel interesse in onderdelen van het failliete D-reizen. De curatoren bevestigen zondag aan ANP berichtgeving hierover door de NOS. D-rt Groep, het bedrijf achter D-reizen, werd afgelopen dinsdag door de rechtbank in Haarlem failliet verklaard.

De curatoren laten weten deze week een inventarisatie te maken van de belangstelling. ‘Daarna beslissen wij hoe het verkoopproces verder vorm zal worden gegeven.’

Reisorganisatie TUI is ‘vanzelfsprekend’ in gesprek met de curatoren, laat een woordvoerster zondag weten, omdat D-reizen als bemiddelaar een groot aantal TUI-reizen verkocht. ‘Wij willen onze TUI-klanten zo snel mogelijk op de hoogte brengen en helpen met het verdere verloop van hun geboekte vakantie.’

Voucherfonds

TUI zegt de gegevens van die klanten uit de administratie van D-reizen nodig te hebben. ‘Daarnaast zijn wij een grote schuldeiser in het faillissement van D-reizen en spreken we daarover met de curatoren. Het is niet meer dan logisch dat in die gesprekken ook interesse in reisbureaus van D-reizen een onderwerp van gesprek is. Meer valt daar op dit moment niet over zeggen. ‘

D-reizen ging failliet omdat er vrijwel geen geld binnenkomt en bleek door de vertraging van het zogenoemde voucherfonds niet in staat te overleven. De reissector wordt al ruim een jaar zwaar getroffen door de coronacrisis.