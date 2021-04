Schikking Zuid-Koreaanse accubouwers verlost Biden van dilemma

De International Trade Commission, een Amerikaans agentschap voor eerlijke internationale handel, bestrafte SK Innovation in februari met een tienjarig verbod op de import van zijn accu’s in de Verenigde Staten. Dit volgde op klachten van concurrent LG Chem over diefstal van bedrijfsgeheimen voor de productie van accu’s voor elektrische auto’s. Nu neemt LG Chem genoegen met een schadevergoeding die deels in cash en deels in royalty’s van SK Innovation wordt betaald.

Het invoerverbod zadelde Joe Biden op met een dilemma. Als onderdeel van zijn grootscheepse investeringen in de Amerikaanse economie beloofde hij namelijk er veel aan te doen om meer mensen elektrisch te laten rijden. Bovendien zouden er 6.000 banen voor Amerikanen op de tocht komen te staan in de staat Georgia, waar SK Innovation een productielijn voor accu’s voor elektrische auto’s plande. Ook Ford en Volkswagen gaven aan dat hun productie van elektrische auto’s vertraging oploopt zonder accu’s van SK Innovation.

De Amerikaanse handelsgezant Katherine Tai bekende dat de overeenkomst na ‘aanzienlijke betrokkenheid’ van de regering is gesloten. Biden had tot zondag om zelf de beslissing van de International Trade Commission ongedaan te maken. Maar dit zou hem op het wereldtoneel gezichtsverlies hebben opgeleverd, omdat hij daarmee de bescherming van patenten zou uithollen. Tegelijkertijd ligt banenverlies in Georgia politiek gevoelig. De zetel van één van de twee Democratische senatoren voor de staat wordt namelijk volgend jaar alweer betwist bij de tussentijdse verkiezingen.