CSU-deelstaatpremier Söder wil opvolger Merkel worden

De partijtop van de Duitse christendemocratische partij CDU/CSU is zondag bijeen om zich te buigen over de opvolging van bondskanselier Angela Merkel, minder dan zes maanden tot de verkiezingen in september. Een van de favorieten, Markus Söder heeft volgens ingewijden gezegd bereid te zijn om de nieuwe leider van de partij te worden.

Söder, deelstaatpremier van Beieren en leider van de rechtsere Beierse zusterpartij CSU, is de favoriet volgens de peilingen. ‘Als de CDU bereid zou zijn me te steunen, zou ik bereid zijn,’ zou hij hebben gezegd.

De andere kandidaat is Armin Laschet (60), deelstaatpremier van Noordrijn-Westfalen, gematigd en sinds januari partijleider van de CDU. Hoewel hij geldt als favoriet van de partijtop is Söder favoriet bij de kiezers. Volgens een recente peiling van de publieke omroep ARD maakt Söder meer kans om de overwinning binnen te slepen voor de CDU/CSU dan Laschet. Ruim de helft van de Duitsers ziet in Söder een goede kanselierskandidaat, tegenover net geen 20 procent voor Laschet.

Weekend van de waarheid

De partij, staat onder groeiende druk om een lijsttrekker te kiezen. Naar verwachting maakt men in de komende dagen of weken bekend op wie de keuze valt. Zondag houdt zowel Laschet als Söder een toespraak voor de volksvertegenwoordigers van de CDU/CSU. De Duitse boulevardkrant Bild spreekt al van een ‘weekend van de waarheid”. Söder heeft in het verleden aangegeven dat hij zijn toekomst vooralsnog in Beieren voor zich ziet. Nog nooit was een CSU-voorman bondskanselier.

Partijleider Laschet zei tegen Bild am Sonntag dat hij met het oog op de stemming in de partij ‘zeer snel’ een besluit wil zien over de nieuwe lijsttrekker. De CSU-fractievoorzitter in de Bondsdag, Alexander Dobrindt, zei echter tegen verslaggevers dat de keuze naar verwachting ‘in de komende twee weken’ valt.

De winnaar zal het onder anderen moeten opnemen tegen minister van Financiën Olaf Scholz, die als lijsttrekker van de sociaaldemocratische SPD is gekozen. De rechts-populistische AfD, de grootste Duitse oppositiepartij, besloot zaterdag op haar partijcongres om de keuze voor een lijsttrekker nog voor zich uit te schuiven.