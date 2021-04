China wil vaccins mengen in poging effectiviteit te verhogen

‘De autoriteiten moeten manieren overwegen om het probleem op te lossen dat de doeltreffendheid van de bestaande vaccins niet hoog is,’ zei Gao Fu. Het is de eerste keer dat een Chinese topdeskundige publiekelijk zinspeelt op de relatief lage doeltreffendheid van de vaccins van het land. Dat terwijl China zijn vaccinatiecampagne voortzet en zijn vaccins over de hele wereld exporteert.

China gebruikt vier vaccins, waarvan de gepubliceerde werkzaamheidspercentages achterblijven bij die van westerse vaccins van Pfizer-BioNTech en Moderna. Het Chinese Sinovac heeft eerder gezegd dat uit proeven in Brazilië is gebleken dat in ongeveer 50 procent van de gevallen infectie wordt voorkomen. De twee vaccins van Sinopharm hebben een effectiviteit van respectievelijk 79 procent en 72 procent, terwijl de score van CanSino 65 procent is.

Twee injecties

China heeft sinds het begin van het vaccineren vorig jaar ongeveer 161 miljoen doses toegediend. De meeste mensen hebben twee injecties nodig. Het land streeft ernaar in juni 40 procent van zijn 1,4 miljard inwoners volledig te hebben ingeënt. Veel Chinezen hebben zich echter traag aangemeld voor de vaccinaties omdat het leven binnen de Chinese grenzen grotendeels weer normaal is en binnenlandse uitbraken onder controle zijn.

Gao hamert erop dat vaccinatie de beste manier is om de verspreiding van Covid-19 te voorkomen. Hij zei in een recent interview met staatsmedia dat China 70 tot 80 procent van de bevolking wil hebben gevaccineerd tussen het einde van dit jaar en medio 2022.