Staatssecretaris Mona Keijzer kritisch op bonus topman AF-KLM

De aandelenbonus ter waarde van 2 miljoen euro die topman Ben Smith van Air France-KLM toegezegd heeft gekregen leidt tot onbegrip in de politiek. Staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer sprak zich in het praatprogramma WNL Op Zondag hard uit over die beloning.

Het Frans-Nederlandse luchtvaartconcern meldde in zijn financiële jaarverslag dat Smith over het afgelopen jaar een bonus van 2 miljoen euro aan aandelen in het vooruitzicht is gesteld. Dit is opvallend, want Air France-KLM kreeg van Frankrijk en Nederland samen 10,4 miljard euro aan noodleningen en kredietgaranties om overeind te blijven tijdens de crisis. Parijs wil nog eens 4 miljard in Air France steken in ruil voor een groter belang, zo werd afgelopen week bekend.

Keijer heeft er geen goed woord voor over dat de raad van commissarissen de bonus voor Smith na zo’n jaar in orde vindt. ‘In welke wereld leven deze mensen? Dat zo’n raad dit besluit neemt begrijp ik niet. Totaal los van de werkelijkheid. Ik zou dus ook zeggen: doe het niet!”, zei ze in WNL Op Zondag.

Langetermijndoelstellingen

Of Smith de omstreden aandelenbonus uiteindelijk krijgt, is nog maar de vraag. De variabele beloning kan pas in 2023 worden uitgekeerd. Dat hangt dan wel af van het behalen van bepaalde langetermijndoelstellingen, en daar komt het door de coronacrisis mogelijk nooit van. Verder zegt Air France-KLM de bonus niet uit te keren voordat minstens 75 procent van de ontvangen staatssteun is terugbetaald.

Het basissalaris van Smith daalde vorig jaar met een kwart tot 744.511 euro. Verder kreeg de Canadees nog eens krap 296.000 euro aan onkosten vergoed, voor het gebruik van een chauffeur en scholingsvergoedingen. Ook verhuisde Smith voor zijn baan bij Air France-KLM naar Frankrijk, waarvoor hij ook deels werd gecompenseerd.