Wederopbouw Notre-Dame kan beginnen in 2022

De 850 jaar oude gothische kathedraal brandde in de nacht van 15 april 2019 grotendeels af voor de ogen van duizenden ongelovig toekijkende Parijzenaren en voor de ogen van de wereld. ‘Er ging een 11 september-effect van uit”, aldus de internationaal ambassadeur van het wederopbouwproject, die erop wees dat de beelden van de brandende Notre-Dame de hele wereld over gingen.

Het veiligstellen van de resten tegen instortingsgevaar zal deze zomer worden afgerond. Het slagen van die operatie is een voorwaarde voor de start van de bouwoperatie, die de Notre-Dame in zijn identieke staat moet gaan herstellen. Die zal waarschijnlijk nog niet zijn afgerond in 2024, wanneer de brand alweer 5 jaar geleden is.

Torenspits en dakconstructie

In Frankrijk zijn al duizenden eiken gekapt, waarvan het hout ligt te drogen om te worden gebruikt voor de torenspits en de dakconstructie. In de kathedraal staat een woud aan steigers en hangen tal van netten en dekzeilen, waar momenteel timmerlieden, steigerbouwers en kraanmachinisten aan het werk zijn.

Of de wereldwijd ingezamelde 830 miljoen euro genoeg is voor het herstel van de Notre-Dame, blijft volgens het Franse persagentschap AFP de vraag. De kosten van de wederopbouw zouden flink zijn opgestuwd als gevolg van complicaties door de coronapandemie.