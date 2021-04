RKI: 15 procent Duitsers heeft eerste dosis coronavaccin gekregen

Het tempo van het Duitse vaccinatieprogramma is flink opgeschroefd sinds huisartsen mee zijn gaan inenten tegen het coronavirus. Afgelopen donderdag konden er meer dan 0,7 miljoen mensen in één dag worden gevaccineerd. In de meeste deelstaten zijn de huisartsen woensdag begonnen met prikken. Door de hele Bondsrepubliek doen er ruim 35.000 praktijken mee aan de vaccinatiecampagne.

Wel wordt verwacht dat het tempo van het vaccinatieprogramma weer zal dalen als de voorraad vaccins slinkt. Medio april worden er naar verwachting tijdelijk minder doses geleverd aan huisartsenpraktijken in Duitsland.

Diep zorgwekkend

Het nieuws van de versnelde vaccinatiecampagne komt voor Duitsland geen dag te vroeg. Gernot Marx, de Duitse tegenhanger van Diederik Gommers (voorzitter van intensivistenvereniging NVIC), waarschuwde vrijdag dat de situatie in de Duitse ziekenhuizen "diep zorgwekkend" is. Volgens Marx is sprake van een aanhoudende forse stijging van het aantal opgenomen Covid-patiënten. Hij waarschuwde Duitsers om elkaar niet in gevaar te brengen in de laatste maanden voordat iedereen door middel van een vaccin beschermd kan zijn tegen het coronavirus.

Het Charité-ziekenhuis in Berlijn, het grootste van Duitsland, heeft een forse toename van het aantal coronapatiënten op de intensive care gemeld in de afgelopen twee weken. Vooral de groep tussen de 30 en de 60 jaar is oververtegenwoordigd, omdat er een kleinere kans is dat mensen van die leeftijd al een vaccin hebben gekregen, zei Charité-bestuurder Martin Kreis.

Derde infectiegolf

Duitsland bevindt zich in een derde infectiegolf, die met name is gedreven door de gemuteerde variant van het coronavirus die het eerst in het Verenigd Koninkrijk werd aangetroffen. Het RKI meldde zondag dat er in de laatste 24 uur 17.855 nieuwe besmettingen zijn vastgesteld, een afname ten opzicht van het aantal dat zaterdag werd gemeld. In het afgelopen etmaal overleden in Duitsland nog eens 104 personen aan de gevolgen van Covid-19.

In totaal zijn in Duitsland tot dusver zeker 78.353 aan het coronavirus gestorven. Bij bijna 3 miljoen personen is sinds het begin van de pandemie een besmetting vastgesteld.