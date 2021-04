Trump: coronavaccin zou ‘Trumpcine’ moeten heten

De Amerikaanse oud-president Donald Trump vindt dat er een coronavaccin naar hem vernoemd zou moeten zijn, heeft hij gezegd bij een speech voor de Republikeinse partijtop, die te gast was in zijn resort Mar-a-Lago. Trump herhaalde daar zijn onbewezen claims over fraude bij de presidentsverkiezingen in november, en haalde nog eens flink uit naar de machtigste Republikein in de Senaat, Mitch McConnell, aldus The Washington Post.

Trump, die sinds zijn vertrek uit het Witte Huis en zijn Twitter-verbod na de Capitoolbestorming grotendeels in de luwte blijft, viel in zijn toespraak onder meer de Amerikaanse topepidemioloog Anthony Fauci aan. Volgens een toehoorder zou Trump hebben gezegd dat Fauci alleen maar geprezen werd vanwege diens kritische houding tegenover de toenmalige president.

Trump ging met de eer strijken van het ontwikkelen van een coronavaccin (”iemand zei dat ze het het Trumpcine moeten noemen”), en prees het coronabeleid van zijn eigen regering, overigens zonder verwijzing naar de ruim half miljoen Amerikaanse coronadoden.

Fraude bij verkiezingen

De oud-president verweet senaatsfractieleider McConnell, die lang een trouwe bondgenoot van Trump was maar weigerde mee te gaan in zijn onbewezen beweringen over fraude bij de verkiezingen in november, dat die te weinig gedaan zou hebben om Trump in het Witte Huis te houden. ‘Als het Schumer was, in plaats van die domme klootzak McConnell, was dit nooit gebeurd”, zei Trump, verwijzend naar de Democratische Senaatsfractieleider Chuck Schumer. ‘Ze zouden het hebben aangevochten.’

Voor het publiek, waaronder veel senatoren, maakte Trump ook nog een opmerking over zijn voormalige transportminister Elaine Chao, McConnell’s echtgenote. ‘Ik heb zijn vrouw nog aangenomen. Heeft hij me daar ooit voor bedankt?!’ Behalve McConnell en Chao, moesten ook de Republikeinen het ontgelden die bij de tweede impeachmentprocedure voor veroordeling van Trump hadden gestemd.

Volgens aanwezigen deed Trump verder nog geen harde uitspraken over verkiezingsdeelname in 2024. Medio vorige maand kondigde Trump aan dat hij daar volgend jaar een besluit over neemt.