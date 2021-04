Cuba heeft zijn eerste dierenwelzijnswet

De nieuwe wet wordt gezien als een overwinning voor het maatschappelijk middenveld van Cuba, omdat mogelijk voor het eerst een directe eis is ingewilligd. Twee jaar geleden liepen ongeveer 500 dierenliefhebbers een mars door Havana en afgelopen februari kwamen dierenactivisten nogmaals samen om te protesteren bij het ministerie van Landbouw. Het zijn uitingen die op het communistische eiland doorgaans niet worden getolereerd.

De nieuwe wet heeft als doel ‘een harmonieuze relatie’ te bewerkstelligen tussen mens en dier. Het is voortaan verboden ‘om een ​​confrontatie uit te lokken tussen dieren van welke soort dan ook”, behalve als daarvoor goedkeuring is van ‘de relevante autoriteit”. Onder de nieuwe wet dienen dierenoffers, die op Cuba onder meer gebruikelijk zijn onder aanhangers van de lokale religie Santeria, ‘snel en met mededogen’ te worden uitgevoerd om pijn en stress te vermijden.

Grettel Montes de Oca noemt de wet ‘een eerste stap’ voor het dierenwelzijn op het eiland. Zij is oprichter van de Cubaanse dierenrechtenorganisatie Cubanen in Strijd voor Dieren. ‘De weg wordt heel lang”, zegt ze. ‘Maar het is duidelijk positief dat er nu een wet is”, ook al staan er volgens haar in de tekst ook dingen die niet goed zijn.