Huisartsen zien angst bij 60-plussers voor vaccin AstraZeneca

Huisartsen zien dat veel mensen van zestig jaar of ouder afzien van het nemen van een coronavaccin van AstraZeneca. Omdat het vaccin niet is goedgekeurd voor mensen onder de zestig, zijn ze bang dat het bij hen ook bijwerkingen kan opleveren. Huisartsen vertelden dat zaterdagavond in het tv-programma Nieuwsuur.

Op een priklocatie van huisartsen in Zwolle vertelde huisarts Marco Blanker dat slechts 58 procent van de 60-plussers is komen opdagen voor een AstraZeneca-prik. Huisarts Bart Meijman, met een praktijk in Amsterdam Nieuw-West, sprak zelfs van een opkomst van slechts 40 procent in die doelgroep.

De Gezondheidsraad besloot afgelopen donderdag enkel 60-plussers nog dit vaccin te geven, nadat het Europees Geneesmiddelenbureau EMA had geconcludeerd dat er waarschijnlijk een verband is tussen het vaccin en een zeldzame en gevaarlijke combinatie van bloedklachten. Op dat moment was in Nederland één vrouw overleden door de bijwerking, een embolie. Daarnaast waren nog zeven meldingen bekend. Eerder werd al een vaccinatiestop voor het AstraZeneca-vaccin afgekondigd.

Vertrouwen

Meijman ziet het met lede ogen aan en is ‘ontsteld en verontrust’ door het besluit van de Gezondheidsraad. Hij noemt het risico van bijwerkingen uiterst gering en vindt het ‘dramatisch’ dat zo weinig mensen een vaccin komen halen ‘dat je kan behoeden voor overlijden”. Hij zegt dat het kwaad is geschied, door de beslissing van de Gezondheidsraad. ‘Het vertrouwen in het vaccin is voor veel mensen twijfelachtig.’

Ook tegen het AD zeiden zaterdag Rotterdamse huisartsen dat mensen thuisblijven na alle onrust rond het AstraZeneca-vaccin. Restanten als gevolg daarvan worden door de huisartsen uitgedeeld aan anderen, zelfs kennissen. Iets dat zij overigens mogen doen zolang het gaat om patiënten van 65 jaar en ouder, om verspilling tegen te gaan.

Grote impact

Tegen de krant zegt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) dat de geluiden uit Rotterdam bekend zijn. Afgelopen donderdag liet de LHV al weten dat alle veranderingen rondom het vaccineren met AstraZeneca ‘grote impact’ hebben gehad op de huisartsen. Behalve aan mensen boven de zestig, dienen ze het vaccin toe aan mensen met het symptoom van Down en aan mensen met morbide obesitas. Ook geven ze het aan mensen die thuis wonen en niet mobiel zijn. Maar nu dus ook alleen nog maar aan 60-plussers in die groepen.

Meijman is ook lid van het actiecomité Het Roer moet Om en zei zondag een ‘motie van afkeuring te gaan spijkeren’ op de deur van de Gezondheidsraad. ‘Alle risico willen vermijden, is dramatisch.’