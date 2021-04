Booking.com moet mogelijk toch naar pensioenfonds reisbranche

De zaak was aanhangig gemaakt door het fonds voor de reisbranche. Dat wil dat Booking.com zich aansluit en dus ook pensioenpremies voor zijn medewerkers aan het fonds gaat afdragen. Maar volgens Booking.com kan niet gezegd worden dat zij ‘bemiddelt’ bij het tot stand komen van overeenkomsten. Dit is belangrijk omdat het een belangrijke voorwaarde betreft voor de verplichte deelname van reisbedrijven aan het bedrijfstakpensioenfonds.

Zowel de rechtbank als het gerechtshof in Amsterdam gingen eerder meer mee met de redenering van Booking.com. Maar volgens de hoogste rechter kunnen de bezigheden van de site wel degelijk als bemiddelen beschouwd worden. Die werkzaamheden hoeven niet veelomvattend te zijn en kunnen ook verricht worden door middel van digitale technieken, aldus de Hoge Raad.

Verdere behandeling

Booking.com draagt er met zijn aanbod van hotels en vakantiehuizen immers aan bij dat mensen overnachtingen kunnen boeken bij accommodaties. Ook de administratieve verwerking van de boeking verloopt via Booking.com. Verder is volgens de Hoge Raad van belang dat Booking.com van de eigenaren van hotels een beloning ontvangt als gasten via de boekingssite hebben geboekt.

Toch is de zaak met het oordeel van de Hoge Raad nog niet helemaal klaar. De zaak is voor verdere behandeling verwezen naar het gerechtshof in Den Haag. Dat hof moet onder meer nog beslissen of Booking.com ook voldoet aan de overige vereisten voor verplichte deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds, en zo ja, met ingang van welke datum.