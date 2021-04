Opnieuw onrust in Belfast, ondanks overlijden prins Philip

In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het vrijdagavond opnieuw onrustig geweest, ondanks oproepen het geweld te staken en het overlijden van de Britse prins Philip. Volgens de BBC zijn bij rellen wederom agenten gewond geraakt.

Relschoppers zochten de confrontatie met de politie in zowel een pro-Britse als een Iers-nationalistische buurt in het noorden van Belfast. Er werden onder meer bakstenen en molotovcocktails naar de politie gegooid. Ook werden vuilnisbakken in brand gezet.

De regering van de verdeelde regio maande eerder op donderdag de Noord-Ieren tot kalmte. In unionistische wijken waren pamfletten opgehangen met de oproep geen actie te gaan voeren, uit respect voor het overlijden van prins Philip. Ook zijn protestmarsen en bijeenkomsten afgelast.

Waterkanon

Volgens Noord-Ierse media raakten bij rellen op donderdag negentien agenten gewond, en stond het totaalaantal gewonden toen op 74. Donderdagavond zette de politie voor het eerst in jaren weer een waterkanon in.

Zowel Ierse nationalisten als pro-Britse loyalisten zijn betrokken bij de ergste onrust van de afgelopen jaren in de regio. Bij de loyalisten is er onvrede over de gevolgen van de brexit voor dit deel van het Verenigd Koninkrijk. Zij voelen zich meer dan ooit van Groot-Brittannië afgesneden door nieuwe controles tussen Noord-Ierland en de rest van het land. Daarnaast is er onbegrip over het besluit van de autoriteiten om kopstukken van de nationalistische partij niet te vervolgen voor het schenden van coronaregels.