‘Uitsluiten van Rutte zorgt voor tweestrijd binnen ChristenUnie’

Het besluit van ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers om niet in een nieuw kabinet te gaan met premier Mark Rutte heeft geleid tot een tweestrijd tussen de kiezers van de partij. Dat blijkt volgens het Nederlands Dagblad uit een enquête van onder 1100 kiezers die afgelopen verkiezing op de ChristenUnie stemden. Slechts een krappe meerderheid (53 procent) vindt het een goed besluit van Segers om niet te regeren met Rutte.

Segers zei afgelopen zaterdag in een interview met het Nederlands Dagblad dat zijn partij niet zou toetreden tot een volgend kabinet onder leiding van VVD’er Mark Rutte. Volgens de partijleider is er voor de kleine christelijke partij ‘te veel gebeurd’ om nog eens in een kabinet te stappen waar Rutte deel van uitmaakt.

Maar zeker een derde van de kiezers vindt dat de ChristenUnie weer met de VVD moet gaan regeren, mét Rutte als leider. Ook is de achterban van de ChristenUnie verdeeld over de timing van Segers’ besluit afgelopen weekend. Segers belde op de avond van Goede Vrijdag met Rutte en maakte zijn besluit op Stille Zaterdag publiek. Bijna de helft van de ondervraagde kiezers vindt dat Segers had moeten wachten tot na het paasweekend.

Donderdag ging de CU-leider een stap verder bij de gesprekken met de informateur Herman Tjeenk Willink. ‘Ik zie geen rol voor ons in een coalitie, dat heb ik binnen aangegeven.’ Maar een ‘constructieve rol’ spelen vanuit de oppositie is voor Segers wel een optie. Daarbij heeft hij ook ‘de optie van een minderheidskabinet genoemd, dat met brede delen van de oppositie moet samenwerken”.