Amazon omhoog op Wall Street, Boeing gaat omlaag

Amazon was vrijdag een winnaar op de beurzen in New York, na het nieuws dat het webwinkelconcern geen vakbond hoeft te accepteren bij een Amerikaans distributiecentrum. Vliegtuigbouwer Boeing moest juist terrein prijsgeven door technische problemen met toestellen van het type 737 MAX, die daardoor aan de grond moeten blijven.

Het aandeel Amazon won 2,2 procent. Ruim meer dan de helft van de werknemers van het distributiecentrum in Bessemer in de staat Alabama heeft tegen lidmaatschap van een vakbond gestemd. De bond wilde via het distributiecentrum in Alabama voet aan de grond krijgen bij Amazon.

Boeing daalde 1 procent. Tientallen toestellen van het type 737 MAX blijven aan de grond vanwege een elektronisch mankement dat moet worden verholpen. De vliegtuigen waren een paar maanden geleden juist weer vrijgegeven voor gebruik. De 737 MAX bleef maandenlang aan de grond na twee dodelijke rampen in korte tijd.

De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigde 0,9 procent hoger op 33.800,60 punten, een nieuw record. De brede S&P 500 steeg 0,8 procent tot het eveneens nieuwe recordniveau van 4128,80 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,6 procent tot 13.845,06 punten.

Johnson & Johnson

Farmaceut Johnson & Johnson (J&J) verloor 1 procent. Iemand die het coronavaccin van het Nederlandse dochterbedrijf Janssen heeft gekregen, kreeg daarna last van dezelfde bloedklachten als bij het vaccin van AstraZeneca. Deze persoon is daaraan overleden, aldus het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).

Jeansmerk Levi Strauss won 2,6 procent. De maker van spijkerbroeken kwam met goede vooruitzichten.

Producentprijzen

Op macro-economisch gebied werd gemeld dat de Amerikaanse producentenprijzen in maart harder zijn gestegen dan een maand eerder. Die stijging viel ook sterker uit dan gedacht. De oplopende producentenprijzen kunnen de inflatie verder aanwakkeren.

De euro was 1,1903 dollar waard, tegenover 1,1887 dollar bij het slot van de beurshandel in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent goedkoper op 59,38 dollar. Brentolie daalde 0,4 procent in prijs tot 63,03 dollar per vat.