Minister trekt brief over pensioen na 45 jaar werken in

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken heeft een brief ingetrokken over met pensioen gaan na 45 dienstjaren, die hij aan de Kamer had gestuurd. De brief was nog niet in de ministerraad besproken en dat had wel eerst gemoeten.

"Per abuis heb ik gistermiddag een brief met een concept-kabinetsreactie op het onderzoek 45 dienstjaren aan uw kamer verzonden. Het was echter de bedoeling om deze kabinetsreactie eerst in de ministerraad te bespreken. Ik heb de brief daarom teruggetrokken. Nadat het onderzoek in de ministerraad is besproken stuur ik u een nieuwe brief die ingaat op het onderzoek", schrijft Koolmees vrijdag in een korte brief aan de Kamer.

Of hij bij het standpunt blijft dat hij eerder deze week innam, staat niet in de nieuwste brief.

In het pensioenakkoord dat in 2019 werd gesloten werd afgesproken dat het kabinet onderzoek zou doen naar een regeling om mensen na 45 jaar werken met pensioen te laten gaan. De vakbonden zagen het als een manier om mensen met zware beroepen eerder met pensioen te laten gaan.

Regeling moeilijk uitvoerbaar

In de brief stelt Koolmees dat een algemene regeling moeilijk uitvoerbaar is. Ook zou ze juridisch kwetsbaar zijn en flinke gevolgen kunnen hebben voor de schatkist, omdat ook mensen ervan gebruik zouden kunnen maken die geen 'zwaar' beroep hebben.

Vakbond FNV zei donderdag het standpunt van het kabinet donderdag "onacceptabel" te vinden. "We hebben immers een afspraak over eerder stoppen met werken in het pensioenakkoord", zei FNV-bestuurslid Willem Noordman.

"Die kan niet zomaar eenzijdig worden opgezegd. Mensen wachten op een goede regeling. Voor hen doen we dit. Na 45 jaar werken moet het genoeg kunnen zijn, en dat is al heel lang met zwaar werk. Nu is eerder stoppen met een lager inkomen onmogelijk."