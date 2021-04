Pfizer wil wereldwijde toelating coronavaccin vanaf 12 jaar

De fabrikanten Pfizer en BioNTech willen dat hun coronavaccin wordt toegelaten voor jongeren vanaf 12 jaar. Ze dienden in de Verenigde Staten al een verzoek in bij de verantwoordelijke instantie en zullen dat de komende dagen ook doen bij medicijnwaakhonden elders op de wereld, aldus de Amerikaanse farmaceut Pfizer vrijdag.

Nu is het Pfizer/BioNTech-vaccin in de VS goedgekeurd voor gebruik vanaf 16 jaar. Een klinische studie in de leeftijdsgroep van 12 tot 15 jaar heeft een effectiviteit van 100 procent aangetoond. De vaccinatie werd goed verdragen. De bijwerkingen kwamen overeen met die in de leeftijdsgroep van 16 tot 25 jaar, melden de bedrijven.

Om veiligheidsredenen wordt de gezondheid van de 2260 deelnemers aan de studie in de VS nog twee jaar na de eerste prik met het vaccin gecontroleerd. Bij de proefpersonen die als onderdeel van het onderzoek een placebovaccinatie kregen, werden achttien besmettingen vastgesteld, maar geen enkele bij de 1131 mensen die met het Pfizer/BioNTech-preparaat waren ingeënt.