Rutte: met informateur indringend over vertrouwen gesproken

VVD-leider Mark Rutte heeft een "indringend" gesprek gehad met informateur Herman Tjeenk Willink over hoe vertrouwen in de formatie en in de politiek hersteld moet worden. Maar wat er precies is besproken, wil Rutte niet zeggen. "Ik wil de informateur niet voor de voeten lopen. Ik geloof niet dat ik het proces bevorder door daar iets over te zeggen."

"Vertrouwen" is een belangrijk thema in de formatie, nadat de afgelopen weken groot wantrouwen tussen verschillende partijen was ontstaan. Rutte zelf speelde daarin een hoofdrol: hij ontkende eerder tegenover de NOS gesproken te hebben over het kritische CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt tijdens een verkenningsgesprek, maar bleek dat toch te hebben gedaan.

Tijdens een debat over de kwestie zei hij "geen herinneringen" aan de uitspraak te hebben, terwijl die toch in zijn gespreksverslag voorkwam. In dat verslag stond onder meer dat Rutte een ministerspost voor hem opperde, want "je moet wat met Omtzigt". Daarmee zou de CDA'er als kritisch Kamerlid onschadelijk worden. Vrijwel niemand geloofde Ruttes geheugenverlies, en er ontstond een grote vertrouwenscrisis.

Het wantrouwen richtte zich breder op de bestuurscultuur van politiek Den Haag. Veel Kamerleden laakten onder meer de manier waarop premier Rutte en zijn kabinet afspraken dichttimmerden in overleggen en daarmee de Tweede Kamer in feite buitenspel zetten.

Een nieuwe bestuursstijl is dan ook een van de belangrijkste onderwerpen van deze fase in de formatie. Ook Rutte sprak hierover met Tjeenk Willink. "We hebben het gehad over macht en tegenmacht, de controlerende taak van de Kamer en hoe uitvoeringsorganisaties hun werk doen." Over zijn eigen rol in de ontstane formatiechaos wilde hij vrijdag niets kwijt.

Rutte heeft er vertrouwen in dat Tjeenk Willink de formatie in goede banen leidt. "Hij is een man met groot gezag."