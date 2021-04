‘Alleen maar blije mensen’ in de Keukenhof

De eerste pilotdag van Testen voor Toegang in de Keukenhof is vrijdag goed verlopen. ‘Het was gezellig. Alleen maar blije mensen. Ze zijn blij dat ze weer naar de Keukenhof mogen komen. Bovendien was het mooi weer”, zegt een woordvoerster.

De Keukenhof is ook dit weekeinde open voor publiek in het kader van het testprogramma van de overheid om het land weer geleidelijk te openen. Zaterdag en zondag is het al helemaal uitverkocht, zegt de woordvoerster. Maandag komen de tickets online voor het volgende testweekeinde als de bloementuin bij het Zuid-Hollandse Lisse weer open mag.

Voor deze proef zijn slechts een beperkt aantal tickets beschikbaar. De Keukenhof mag 5000 bezoekers per dag ontvangen. Bezoekers hebben via de organisatie Testen voor Toegang een coronasneltest gedaan. Met een negatief resultaat dat niet ouder is dan 40 uur en een geldig ticket zijn ze welkom.

Volgens de woordvoerster is het park groot genoeg en komen de bezoekers elkaar nauwelijks tegen. ‘Het park is ongeveer vijftig voetbalvelden groot, dus het voelt alsof je de Keukenhof voor jezelf hebt.’

Net zoals elk jaar waren er weer rond de 7 miljoen bollen geplant in het park. Doorgaans krijgt het park tegen de anderhalf miljoen bezoekers per jaar, vanuit de hele wereld, met tienduizenden tijdens de paasdagen.