Na gedeputeerden stapt ook Limburgse gouverneur Bovens (CDA) op

De Limburgse gouverneur Theo Bovens (CDA) is opgestapt. In een toespraak voor Provinciale Staten maakte Bovens vrijdagmiddag zijn aftreden bekend. Hij blijft wel waarnemer tot een opvolger is benoemd. Eerder vrijdag stapten ook de vijf gedeputeerden op. Beide CDA-gedeputeerden Ger Koopmans en Hubert Mackus trokken zich twee weken geleden al terug uit het provinciebestuur.

Het opstappen van het volledige college van Gedeputeerde Staten volgde op een debat over integriteit van bestuurders. Dat vond plaats naar aanleiding van een publicatie in maart door NRC. Daarin stond dat de inmiddels ontslagen directeur Herman Vrehen van landschapsbeheerder IKL voor tonnen aan provinciale subsidie had doorgesluisd naar eigen werk-bv’s. De Limburgse Staten wilden weten waarom GS en de gouverneur niet eerder ingrepen. Toen de PVV een motie van wantrouwen indiende tegen de gedeputeerden en de gouverneur, hielden de vijf gedeputeerden de eer aan zichzelf en vertrokken.

Na een schorsing van het beraad voor overleg door de fractievoorzitters sprak Bovens de vergadering toe en maakte zijn terugtreden bekend. ‘Ik heb u niet verkeerd geïnformeerd”, weersprak Bovens kritiek vanuit de Staten. ‘Uit alles wat ik de afgelopen dagen heb gehoord en gelezen, zou je de indruk krijgen dat ik zélf onderwerp van een integriteitskwestie zou zijn. Dát raakt me nog het meeste. En - als het dan toch verdedigend mag klinken - dat doet geen recht aan wat ik de afgelopen tien jaar heb gedaan en hoe ik met u heb samengewerkt. U en ik.’

Veranderingen

‘U rekent mij aan dat de veranderingen in bestuurscultuur, de veranderingen die ik de afgelopen tien jaar echt heb zien gebeuren, dat die veranderingen niet snel genoeg gaan. Ik herken mij daar niet in. Ik ben trots op de stappen die er zijn gezet en die in positieve zin onderscheidend zijn in Nederland. Maar als ik niet met uw volle 100 procent vertrouwen mijn werk kan doen, dan past reflectie.’

Limburg kende tot vrijdag een extraparlementair bestuur. Dat betekent dat er geen coalitieprogramma is, en besluiten met wisselende meerderheden worden genomen. Het aanvankelijk zevenkoppige college werd tot nog toe door een meerderheid in de Staten gesteund. Nadat twee weken geleden het CDA-smaldeel het college verlaten had, kozen vrijdag ook de overige vijf gedeputeerden van VVD, Lokaal-Limburg, Forum voor Democratie, PVV en voormalig GroenLinks voor de aftocht.

Komende vrijdag komen de Limburgse Staten opnieuw bijeen om te praten over de ontstane bestuurscrisis.