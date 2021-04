De Jonge: te vroeg voor conclusie over bijwerking Janssen-vaccin

Coronaminister Hugo De Jonge vindt het nog te vroeg om conclusies te verbinden aan het bericht van het Europees geneesmiddelenbureau EMA dat iemand is overleden door bloedklachten na toediening van het coronavaccin van Janssen.

‘Met dit signaal wordt aangetoond dat het systeem van internationaal onderzoek naar mogelijke bijwerkingen van vaccins werkt’, zei De Jonge vrijdag na een bezoek aan Movianto, het bedrijf in Oss waar alle vaccins in Nederland liggen opgeslagen.

Volgens De Jonge moet nu eerst worden onderzocht of er een oorzakelijk verband is tussen de vaccinatie en de klachten die zich daarna voordoen. Ook moet volgens de minister goed worden gekeken of mogelijke bijwerkingen door vaccinatie zwaarder wegen dan de baten van inenting.

Zeldzame bijwerking

Donderdag besloot het kabinet om het vaccin van AstraZeneca voorlopig niet meer te geven aan mensen onder de zestig jaar, vanwege een zeldzame bijwerking: een combinatie van bloedstolsels (trombose) en een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie).

Dezelfde toestand is ontstaan bij enkele mensen die het Janssen-vaccin hebben gekregen. Janssen zei zelf vrijdag dat er ‘momenteel geen duidelijk oorzakelijk verband’ is tussen het vaccin van het bedrijf en de klachten.