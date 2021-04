Utrecht grijpt naast miljardeninvestering in openbaar vervoer

Utrecht grijpt naast een miljardeninvestering in het openbaar vervoer door het Rijk. De gemeente en de provincie hadden in Den Haag om 2,1 miljard euro uit het Nationaal Groeifonds gevraagd om twee nieuwe tramlijnen en een treinstation te realiseren. Een speciale commissie die de inzendingen beoordeelde, vond de Utrechtse plannen te omvangrijk om volledig door het groeifonds te worden bekostigd.

Utrecht gaat de plannen nu verder uitwerken om een volgende keer wel bij de projecten te zitten die geld krijgen. Nu steekt het demissionaire kabinet 1,5 miljard euro uit het groeifonds in het doortrekken van de Amsterdamse Noord/Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp. De overige 1 miljard euro is voor verbetering en uitbreiding van het spoor tussen Schiedam en Delft. In beide gevallen is dat de helft van de geschatte investeringssom.

Utrecht heeft de nieuwe ov-verbindingen en het station hard nodig, benadrukken de verantwoordelijk wethouder en gedeputeerde van Utrecht. ‘Wij lopen tegen de grenzen van de groei aan, met als gevolg het tekort op de woningmarkt, toenemende files en overvolle stations. Zonder deze investeringen kunnen de hoognodige 73.000 woningen en 50.000 arbeidsplaatsen niet worden gerealiseerd”, zegt mobiliteitswethouder Lot van Hooijdonk. ‘De regio Utrecht is qua bereikbaarheid, woningen en banen cruciaal voor de Nederlandse economie”, onderstreept gedeputeerde Arne Schaddelee (Mobiliteit).