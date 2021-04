Mobiliteitssector blij met miljarden voor grote ov-projecten

Volgens de Mobiliteitsalliantie is het geld een ‘erkenning van het kabinet van het belang van het blijven investeren in de bereikbaarheid van ons land en economisch herstel”. Voorzitter Steven van Eijck van de alliantie zegt dat het kabinet een belangrijke stap neemt voor de benodigde schaal- en kwaliteitssprong in mobiliteit. ‘Dat besluit getuigt van lef en is een erkenning van het belang van mobiliteit voor onze samenleving.’

Van de 2,5 miljard euro gaat 1,5 miljard naar het doortrekken van de Amsterdamse Noord/Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp. De overige 1 miljard euro is voor verbetering en uitbreiding van het spoor tussen Schiedam en Delft. Deze investeringen zijn volgens het samenwerkingsverband van groot belang voor de toekomstige ov-ontsluiting van de grote woningbouwprojecten die in deze regio staan gepland en voor de versterking van het economisch potentieel van deze twee regio’s. Ook zijn de verbindingen van belang voor de luchthaven Schiphol, aldus de Mobiliteitsalliantie. ‘Met de keuze voor deze projecten is goed gekeken naar het belang van de relatie tussen mobiliteit en de woningbouwopgave”, aldus het samenwerkingsverband. Voor de projecten is nog aanvullende bekostiging nodig. Een aantal leden van de Mobiliteitsalliantie is bereid om daarover in gesprek te gaan, meldt de alliantie.

De Mobiliteitsalliantie berekende eerder dat komende jaren structureel 3 miljard per jaar extra nodig is om de infrastructuur en mobiliteit te verbeteren. ‘Laat de investering uit het Groeifonds dan ook het startkapitaal zijn, waarna er in een formatie structureel meer middelen vrijgemaakt worden voor zowel openbaar vervoer, wegen, fiets en andere tweewielers, verkeersveiligheid en maatregelen om de flexibiliteit van ons vervoerssysteem te bevorderen”, zegt Van Eijck.