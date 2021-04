Overleden Britse prins Philip krijgt geen staatsbegrafenis

De Britse prins Philip krijgt geen staatsbegrafenis en zijn lichaam zal ook niet opgebaard worden in een staatsgebouw. De overleden 99-jarige echtgenoot van koningin Elizabeth zal worden opgebaard op Windsor Castle, voorafgaand aan de begrafenis in St. George’s Chapel in deze koninklijke residentie.

De begrafenis is in lijn met de gebruiken en de wensen van de prins, aldus de autoriteiten. De draaiboeken voor het afscheid zijn aangepast vanwege de coronapandemie. Publiek wordt verzocht weg te blijven van alle bijeenkomsten die onderdeel uitmaken van de ceremonie.

Dat de prins geen staatsbegrafenis zou krijgen, was al te verwachten omdat hij die wens volgens Britse media al meermaals zou hebben uitgesproken. Hij zou daar zelf geen behoefte aan hebben gehad. De prins, die in 2017 een stap terug deed binnen het Britse koningshuis en sindsdien een teruggetrokken bestaan leefde, wilde ook niet worden opgebaard in de hal van het Westminster-paleis.

De laatste keer dat een lid van het Britse koningshuis een staatsbegrafenis kreeg was precies 19 jaar geleden in 2002. Dat was toen de moeder van koningin Elizabeth op 101-jarige leeftijd overleed. Zeker 200.000 mensen kwamen toen afscheid nemen in de hal van Westminster.