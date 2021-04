Koningspaar en Beatrix: Philip maakte onuitwisbare indruk

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix gedenken prins Philip ‘met groot respect”. De echtgenoot van koningin Elizabeth stierf vrijdagochtend op 99-jarige leeftijd. ‘Toegewijd stelde hij zijn lange leven in dienst van het Britse volk en van zijn vele plichten en verantwoordelijkheden”, laten het koningspaar en de prinses weten via social media.

‘Zijn levendige persoonlijkheid maakte een onuitwisbare indruk”, gaat de verklaring van het drietal verder. ‘Onze liefdevolle gevoelens van meeleven gaan uit naar Hare Majesteit Koningin Elizabeth en alle leden van de Koninklijke Familie.’

Voor zover bekend troffen Willem-Alexander en Máxima prins Philip in november 2015 voor het laatst. Toen reisde het koningspaar af naar Londen voor Remembrance Sunday. De koning legde een krans om de Britten te bedanken voor hun aandeel in de bevrijding van Nederland, in 2015 precies zeventig jaar geleden.

Pensioen

Het koningspaar bracht in 2018 een staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Prins Philip was niet betrokken bij het openbare programma van het bezoek. De echtgenoot van Elizabeth ging in de zomer van 2017 met pensioen en liet zich sindsdien alleen in het openbaar zien bij familieaangelegenheden zoals de huwelijken van zijn kleinkinderen. Het laatste staatsbezoek waaraan Philip deelnam was dat van de Spaanse koning Felipe en koningin Letizia in juli 2017.

Het meest recente officiële bezoek van Willem-Alexander en Máxima aan het Verenigd Koninkrijk was in 2019, toen de koning werd geïnstalleerd tot ridder in de Orde van de Kousenband. Prins Philip was ook ridder in die orde, maar zover bekend was hij niet bij de installatie van Willem-Alexander aanwezig.