Gedeputeerde Staten van Limburg stappen per direct op

Het college van Gedeputeerde Staten van Limburg is vrijdagmiddag per direct opgestapt. Het college reageerde met dit aftreden op een debat in Provinciale Staten over de gang van zaken rond voormalig directeur Herman Vrehen van landschapsbeheerder IKL. Volgens NRC heeft Vrehen, voormalig CDA-gedeputeerde, tonnen aan subsidies doorgesluisd naar eigen bv’s. In de Staten leek zich een meerderheid af te tekenen voor een motie van wantrouwen tegen GS, ingediend door de PVV.

Namens het college maakte gedeputeerde Andy Dritty (Lokaal-Limburg) het terugtreden bekend. ‘De signalen zijn helder, het vertrouwen ontbreekt”, zei Dritty. ‘Er wordt ge- en veroordeeld zonder waarheidsvinding.’