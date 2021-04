Koningshuizen wereldwijd in rouw na dood Britse prins Philip

Koningshuizen wereldwijd zijn in rouw na het overlijden van de Britse prins Philip (99). In schriftelijke verklaringen condoleren ze de nabestaanden en het Verenigd Koninkrijk.

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix gedenken de prins ‘met groot respect”. ‘Toegewijd stelde hij zijn lange leven in dienst van het Britse volk en van zijn vele plichten en verantwoordelijkheden”, laten ze via social media weten.

‘Zijn levendige persoonlijkheid maakte een onuitwisbare indruk”, gaat de verklaring van het drietal verder. ‘Onze liefdevolle gevoelens van meeleven gaan uit naar Hare Majesteit Koningin Elizabeth en alle leden van de koninklijke familie.’

Koning Harald van Noorwegen en zijn familie hebben bedroefd gereageerd op het overlijden. De vlaggen bij het paleis in Oslo hangen halfstok. ‘Onze gedachten gaan uit naar koningin Elizabeth en de directe familie na het overlijden van prins Philip”, laat de koning in een verklaring weten. ‘Onze condoleances gaan ook uit naar het Britse volk”.

De Zweedse koning Carl Gustaf schrijft dat hij en zijn vrouw diepbedroefd waren bij het horen over het overlijden. ‘Prins Philip was jarenlang een goede vriend van onze familie, een relatie die we erg waardeerden.’ De koning noemt daarnaast het werk dat de prins voor zijn land heeft verricht ‘een inspiratie voor ons allemaal”.