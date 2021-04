Wilders hoopt na ruzies op vriendelijker gesprek met informateur

Over de toedracht van de ruzies wil Wilders weinig kwijt. "Er is tijdens het kabinet Rutte-I natuurlijk wel het een en ander gebeurd." De PVV gaf gedoogsteun aan dat kabinet, maar er ontstond een kabinetscrisis over de begroting. Wilders trok zijn steun in, omdat hij niet akkoord kon gaan met de dalende koopkracht van vooral AOW'ers. Mark Rutte heeft Wilders hierom nog jarenlang getypeerd als wegloper.

Nu gaat Wilders het gesprek positief in, zegt hij vooraf. Wel zal hij ook kritiek overbrengen aan Tjeenk Willink. De PVV wil nieuwe verkiezingen, maar de informateur zei vorige week al dat hij dat niet ziet zitten. Daarmee gaat Tjeenk Willink zijn boekje te buiten, vindt Wilders. "Hij gaat daar helemaal niet over, dat is aan de Kamer."

Ook is de PVV-leider kritisch dat Tjeenk Willink partijleiders de kans wil geven "onder vier ogen" te spreken, om zo opmerkingen buiten het verslag te houden. De Kamer heeft juist een motie aangenomen van Wilders en JA21-leider Joost Eerdmans waarin staat dat alles wat besproken wordt openbaar moet worden. Wilders gaat "tijdens het eerste debat hierover alsnog alle stukken opvragen".

Verder zal hij ervoor pleiten Rutte "voorgoed als premierskandidaat te verwijderen" en zijn oproep tot nieuwe verkiezingen herhalen. "Ik zal horen wat de informateur daarvan vindt."