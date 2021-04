Ruim 100 burgemeesters vragen Rutte om gebaar richting Molukkers

Vorige maand deed een aantal burgemeesters al een oproep aan het nieuwe kabinet om het leed dat de Molukse gemeenschap is aangedaan door de Nederlandse overheid te erkennen. De aanleiding hiervoor is dat het binnenkort 70 jaar geleden is dat de eerste Molukkers naar Nederland werden gebracht. Op zondag 21 maart 2021 om precies te zijn. Het zou om een tijdelijk verblijf gaan.

21 maart 1951 is de datum dat het eerste schip in Rotterdam aankwam. De burgemeesters wijzen erop dat het geen vluchtelingen, asielzoekers of migranten betrof, maar loyale militairen die in het Nederlandse leger hadden gediend. Zij kwamen met hun gezinnen naar Nederland, maar werden niet met alle egards ontvangen.

Volgens de burgemeesters zal een dergelijk gebaar bijdragen aan een betere samenwerking met de Molukse gemeenschappen in de respectievelijke gemeenten.

Naast de gemeente Vijfheerenlanden hebben ook onder meer Woerden, Culemborg en Epe de brief ondertekend.