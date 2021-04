Dode door bloedklachten na toedienen coronavaccin Janssen

Iemand die het coronavaccin van het Nederlandse bedrijf Janssen heeft gekregen, kreeg daarna last van dezelfde bloedklachten als bij het vaccin van AstraZeneca. Deze persoon is daaraan overleden, meldt de Europese vaccinwaakhond, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).

In totaal zijn nu vier meldingen bekend van mensen die na toediening van het Janssen-vaccin last kregen van bloedstolsels (trombose) en een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie). Drie van die vier gevallen gebeurden in de Verenigde Staten, waar het vaccin al wordt gebruikt. Het vierde geval gebeurde tijdens de proeven met het vaccin, die in meerdere landen werden gehouden. Het is niet bekend in welke groep de overleden persoon viel.

Het is voor zover bekend het eerste sterfgeval bij het Janssen-vaccin.