‘Italië wil 40 miljard lenen voor coronasteun’

De Italiaanse regering werkt aan plannen om tot 40 miljard euro te lenen. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Premier Mario Draghi maakte vorige maand bekend nog eens tientallen miljarden euro’s uit te trekken voor de bestrijding van de economische crisis in het land. Naar verwachting komt Italië binnenkort met nog omvangrijkere financiële steun wegens de coronacrisis, dus raakt de schatkist snel leeg.

Rome heeft naar verluidt tussen de 35 miljard euro en 40 miljard euro nodig, onder meer om werknemers te vergoeden die door de lockdowns tijdelijk werkloos zijn en financiële hulp aan gezinnen. Een woordvoerder van Draghi onthield zich tegenover Bloomberg van commentaar.

Italië was in Europa het eerste land dat hard werd getroffen door de uitbraak van het coronavirus. In heel 2020 kromp de economie van het Zuid-Europese land met 9 procent. Tot nu toe heeft de Italiaanse overheid 130 miljard uitgegeven om de economie te ondersteunen. De staatsschuld steeg tot 155,6 procent van het bruto binnenlands product.

Draghi staat binnen zijn regeringscoalitie van nationale eenheid steeds meer onder druk om fors meer geld uit te geven. Matteo Salvini, leider van de rechts-populistische Lega, riep de regering op 100 miljard euro uit te geven. Ook vanuit de ministersploeg van Draghi wordt gepleit voor extra financiële steun.