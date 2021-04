Britse prins Philip op 99-jarige leeftijd overleden

De Britse prins Philip is vrijdagochtend overleden op Windsor Castle, meldt Buckingham Palace. De echtgenoot van koningin Elizabeth is 99 jaar oud geworden.

"Met veel verdriet maakt hare majesteit de koningin het overlijden van haar geliefde echtgenoot bekend", staat in een verklaring. "Zijne koninklijke hoogheid is vanmorgen vredig overleden op Windsor Castle." Buckingham Palace meldt op een later moment met meer informatie te komen.

De prins kampte in de afgelopen jaren met gezondheidsproblemen. Hij lag recentelijk nog in het ziekenhuis met een infectie en voor een behandeling aan een bestaande hartaandoening. Hij mocht halverwege maart na een ziekenhuisopname van bijna een maand naar huis.

Prins Philip trouwde in 1947 met toenmalig kroonprinses Elizabeth. Het koppel kreeg samen vier kinderen: Charles, Anne, Andrew en Edward.