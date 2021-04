Merkel wilt macht over lockdown en geen overleg met deelstaten

Het overleg dat bondskanselier Angela Merkel maandag met de deelstaten zou voeren over de coronamaatregelen gaat volgens Duitse media niet door. De reden is dat Merkel en haar regering werken aan een wet waardoor ze zonder inmenging van de deelstaten een hele strenge nationale lockdown kunnen opleggen. De regering wil komende week een wetsontwerp indienen. Merkel voert de derde golf van het coronavirus aan als rechtvaardiging voor het federale ingrijpen.

Als de wet wordt aangenomen kan Merkel zonder instemming van de deelstaten in heel het land een strenge lockdown opleggen. De federale regering zou bijvoorbeeld alle zeggenschap naar zich toe kunnen trekken als het aantal nieuwe besmettingen per week per 100.000 inwoners boven de honderd stijgt. Volgens een regeringswoordvoerster zijn de regering, de deelstaten en de belangrijkste fracties in de Bondsdag het er al over eens dat er zo’n wet moet komen.

Duitsland telt bijna 84 miljoen inwoners en er liggen nu ruim 4400 coronapatiënten in kritieke toestand. De gezondheidsautoriteiten zijn bang dat de derde golf van het virus uit de hand loopt. Ze hebben naar eigen zeggen vrijdag in een etmaal wel 25.000 nieuwe besmettingen geregistreerd. In het land zijn inmiddels meer dan 50 miljoen coronatests uitgevoerd en bij bijna drie miljoen mensen is tot dusver het virus gesignaleerd. Het land wijt 78.000 sterfgevallen aan Covid-19.