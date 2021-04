De demonstratie vlak bij het Binnenhof in Den Haag waaraan ongeveer honderd actievoerders van Extinction Rebellion meedoen, is verboden door de burgemeester. Dat heeft de politie ter plaatse omgeroepen. De demonstranten hebben de keuze gekregen of weg te gaan, of afgevoerd te worden in een politiebusje.

Op de mededeling van de politie reageerden de actievoerders door harder te gaan zingen. Ze lijken niet van plan vrijwillig weg te gaan.