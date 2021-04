Ingestorte kade Amsterdam was verzwakt door aanvaringen

De kade aan de Grimburgwal in Amsterdam die vorig jaar op 1 september instortte, was inderdaad verzwakt door onder meer aanvaringen. Dat concluderen onderzoekers onder leiding van de TU Delft, die de instorting nader hebben onderzocht zodat de gemeente ook de toestand van andere historische kademuren beter kan beoordelen.

Volgens de onderzoekers was het metselwerk van de kade aan de Grimburgwal beschadigd door aanvaringen. Er zaten scheuren in de muur. Ook bleek een deel van de kade maar op een fundering van twee rijen houten palen te rusten in plaats van de gebruikelijke drie of meer. Deze houten palen bleken te zijn vervormd en vervolgens gebroken. Mogelijk komt dat doordat de bodem van de gracht daar was uitgediept door boten die precies op die plek een draai maken.

Het laatste duwtje, de ‘trigger’ voor de instorting, is waarschijnlijk het vernieuwen van het straatwerk geweest in mei en augustus. Dat zorgde volgens de onderzoekers voor een extra belasting op de kade.

Veel kwetsbare kades

De conclusies bevestigen wat in oktober ook al uit eerder onderzoek naar voren was gekomen.

Tientallen kilometers kademuur in Amsterdam verkeren in slechte staat door jarenlange verwaarlozing. Vooral in de historische binnenstad zijn er veel kwetsbare kades, die vaak meer dan honderd jaar oud zijn en nu veel zwaarder worden belast dan waar ze destijds voor ontworpen zijn. Afgelopen jaren stortten verschillende keren kademuren in of trad er verzakking op. De gemeente heeft miljoenen uitgetrokken voor het wegwerken van achterstallig onderhoud.