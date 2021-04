Betaald voetbal draagt ruim 2 miljard euro bij aan economie

Nederland telt ruim 8 miljoen voetballiefhebbers, die gemiddeld 11 uur per week met voetbal bezig zijn. Dat blijkt uit onderzoek van accountantsbureau PwC naar de maatschappelijke impact van het betaalde voetbal. Het profvoetbal draagt minimaal 2,03 miljard euro bij aan het bruto binnenlands product, 60 procent meer dan uit het vorige onderzoek in 2015 naar voren kwam.

‘Ik ben heel blij met deze harde cijfers”, zei Eric Gudde, directeur betaald voetbal van de KNVB. ‘Ik hoop dat dit rapport in Den Haag op het goede bureau komt, wordt gelezen en geïmplementeerd. Weliswaar heeft het betaald voetbal dit jaar in de coronatijd een ‘status aparte’, omdat voetbal ook een deel van de oplossing is, maar voor Den Haag zijn sport en voetbal verder volstrekt ondergeschikt. Ik hoop dat ze met dit rapport eindelijk eens gaan zien hoe belangrijk het is.’

Volgens Jan de Jong, directeur van de Eredivisie CV, toont het onderzoek de waarde aan van het betaalde voetbal voor de economie. ‘Het voetbal kost geen geld, het levert juist veel geld op.’