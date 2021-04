Coupplegers Myanmar willen binnen twee jaar nieuwe verkiezingen

De staatsgreep volgde op een grote verkiezingsoverwinning van de Nationale Liga voor Democratie van Aung San Suu Kyi in november. De stembusgang bleek een afgang voor de partij waar de militairen op hadden gerekend.

In Myanmar, dat destijds Birma heette, werd in 1962 een militaire staatsgreep gepleegd waarmee officieren een op communistische leest geschoeide totalitaire staat vestigden die pas sinds het einde van de vorige eeuw heel langzaam vrijer is geworden. De ‘staatsraad’ waar de militairen mee regeerden werd pas in 2011 ontbonden. In 2015 won Aung San Suu Kyi vrije verkiezingen en ze voerde daarna tot aan de staatsgreep van dit jaar de regering aan. Ze is gevangengezet. De militairen slaan de dagelijkse protesten tegen de coup bloedig neer.