Noorse premier krijgt hoge boete wegens overtreden coronaregels

De Noorse premier Erna Solberg heeft een boete van omgerekend bijna 2000 euro gekregen wegens het overtreden van haar eigen coronaregels. Volgens de politie worden er zelden boetes wegens het niet afstand houden of iets te grote samenscholingen uitgeschreven, maar Solberg heeft als premier de regelgeving bepleit en is verantwoordelijk voor de invoering ervan. Daarom is de boete ook zo hoog uitgevallen. ‘Voor de wet is iedereen gelijk, maar niet iedereen is gelijk voor de wet”, aldus een politiewoordvoerder.

Solberg vierde in februari haar zestigste verjaardag met zeker dertien familieleden terwijl de coronabeperkingen een maximum van tien mensen opleggen. Ze was met de familie naar het skioord Geilo, 150 kilometer ten noordwesten van Oslo, gegaan en was met het gezelschap in een restaurant gaan eten. Later op de dag was er nog een samenkomst met de familie in een klein appartement in het plaatsje. De familie hield geen afstand volgens de politie. Solberg heeft eerder al haar spijt betuigd.